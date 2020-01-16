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Büyükşehir’den çevre yollarına ağaç dikimi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölge iklimine uygun olarak ağaç dikimi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir’den çevre yollarına ağaç dikimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölge iklimine uygun olarak ağaç dikimi gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi, GAP Bulvarı üzerindeki 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yürüyüş yolları, ağaçlandırma ve park alanları ile desteklenen bulvarın yeni görünümü vatandaşlarca olumlu karşılanırken çevre sakinleri uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.
Çevre yolları ve reüjlerde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
İl merkezi ile 13 ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatarak bölge iklimine uygun ağaç dikimleri gerçekleştiren belediye, özellikle çevre yolları ve yapımı tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor. Araç ve ekipmanları ile 2020 yılı ağaç dikim planlamasını tamamlayan ve sahada uygulamaya geçen ekipler ihtiyaç olan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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