Şanlıurfa’da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece ŞanlıurfaAdıyaman kara yolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ile M.M. "Silahli terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.