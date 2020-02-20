Şanlıurfa’da hayvan hırsızlığı: 4 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 51 koyunun çalınması ile ilgili olarak yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şahıstan 4’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Örgütlü olarak işlenen hayvan hırsızlığı soruşturması” kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, E.Ç., M.F.B., R.B., C.B., A.B., Z.B. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamaları sonucu çalınan 51 adet koyun bulunarak sahibi M.C.’ye teslim edildi.

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