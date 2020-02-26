2020 bütçesinde en büyük pay tarıma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, yürürlüğe giren “2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına dair karara göre, Şanlıurfa’da devam eden ve 2020 yılında başlanacak kamu yatırımlarına toplam 429 milyon 807 bin TL ödenek ayrıldı.

11’inci Kalkınma Planında, 20202022 Orta Vadeli Programda ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Programı, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Yatırım projeleri, “ETÜD proje işleri”, “devam eden projeler” ve "yeni projeler” olarak tasnif edildi. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2019 sonuna kadar tahmini harcama tutarı ve 2020 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi. Şanlıurfa’da 2019 yılından devam eden ve 2020 yılında gerçekleştirilecek toplam 38 proje için, toplamda 429 milyon 807 bin TL ödenek ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.