Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Ali LEYLAKŞafak SAĞ/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn´ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Şafak SAĞ
2020-03-12 16:09:57
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