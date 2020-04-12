Cezadan kurtulmak için polise saldırdılar

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Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza kesmek isteyen polise mukavemette bulununca gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza kesmek istedi. Eyyübiye ilçesi AKşemsettin Mahallesi'nde ceza kesilmesine karşı çıkan şahıslar, polise mukavemette bulundu. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polisler, 2 şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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