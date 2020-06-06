Telabyad’da halkın ekinlerini yakan terörist yakalandı

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Suriye’nin Telabyad kentinde halkın ekiplerini yaktığı tespit edilen PKK/YPG terör örgütü üyesi Şanlıurfa polisi ile Telabyad polisinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK/YPG silahlı terör örgütü lehine istihbari faaliyette bulunduğu ve örgütün talimatıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan ekili tarlaları yaktığı tespit edilen Suriye uyruklu S.A.E. gözaltına alındı.

Terör örgütü üyesi şahıs, Telebyad Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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