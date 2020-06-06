Siverek'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

İlk kaza SiverekÇermik yolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAC 786 Plakalı araç ile 63 ABM 017 Plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Ersin G. Mahmut L. Halil M ve Haydar A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza öğle saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi Ahmet İ. yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenle takla attı. Yolun ortasında bulunan refüjlere çıkan ve yan yatan otomobilde bulunan sürücü Ahmet İ. ile birlikte Saadet İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı.

Her 2 kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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