Siverek´te kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda otomatik tüfek ile mermi ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.S.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 300 mermi, çok sayıda şarjör ile farklı tabanca ve tüfeklere ait parçalar bulundu. Malzemelere el koyan polis M.S.Ş.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-07-10 11:47:03



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