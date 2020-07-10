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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

İHA

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi.

Karaköprü’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha rahat, temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yapan Karaköprü Belediyesi, kurban kesim ve kurban satış yerlerini belirledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerlerinde en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceği ve maske takmanın zorunluğu olacağı bildirildi. İlçede kuran kesim yerleri Akbayır Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı ve Mimar Sinan Bulvarı yanındaki boş arazi olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri ise Karşıyaka Mahallesi 4002. Sokak Çevik Kuvvet Bölgesi Kazancı Bedih Parkı karşısı kapalı pazar alanı, Ali Baba Mahallesi 5052. Sokak Karaköprü Belediyesi Hamamı üstü kapalı semt pazarı alanı ve 5045. Sokak Karaköprü Belediyesi Hamamı yanı, Doğukent Mahallesi 1232. Sokak kapalı semt pazarı alanı, Şenevler Mahallesi 6129. Sokak 1 ve 2 nolu kapalı semt pazarı alanı Akpiyar Mahallesi 4003. sokak kapalı semt pazarı alanı, Çankaya Mahallesi 2007. Sokak Kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi 4052 Sokak kapalı semt pazarı alanı, Seyrantepe Mahallesi TOKİ Piri Reis İlk Öğretim Okulu arkası, Narlıkuyu Mahallesi 1142 Sokak kapalı semt pazarı alanı, Atakent Mahallesi 6089. Mehmet Güneş Lisesi arkası kapalı semt pazarı alanı olarak belirlendi.

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