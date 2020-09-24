Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi S.D., jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Haliliye ilçesi kırsalındaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde arama yapan ekipler 2 kilo esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarmanın gözaltına aldığı S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hakkında 3 ayrı suçtan daha yakalama kararı bulunan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-24 15:07:57
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