Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi S.D., jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Haliliye ilçesi kırsalındaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde arama yapan ekipler 2 kilo esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarmanın gözaltına aldığı S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hakkında 3 ayrı suçtan daha yakalama kararı bulunan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-24 15:07:57



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