Şanlıurfa'nın ve Eyyubiye'nin kaderi artık değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Eyyübiye ilçesinde Yenice, Osmanlı, Eyyüpkent, Ruha, Hayati Harani Mahalleleri 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' olarak ilan edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göreve geldiğinden beri yapmış olduğu ısrarlı takip, teknik çalışma ve üst düzey girişimleriyle Eyyübiye ilçesinde etaplar halinde yürütülen tapu, yapılaşma ve imar sorunlu alanların çözümüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 450 bin metrekare alanın dönüşümü gündeme getirilmişti.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen Eyyübiye ilçesi “Yenice, Osmanlı, Eyyüpkent, Ruha, Hayati Harani Mahalleleri 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaları ile 26 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak dönüşüm alanı olarak ilan edildi.

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