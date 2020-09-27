Kuş pazarı, virüs tedbirleri unutulunca boşaltıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sosyal mesafe ve maske kuralının unutulduğu kuş pazarı, ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

Şanlıurfa'da kuş beslemeyi hobi edinenler, hafta sonları Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan semt pazarında bir araya geliyor. Koronavirüse karşı hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı pazarda, tutkunları tarafından cins güvercin pazarlığı yapılarak, satın alınıyor. Canlı tavuk satışı da yapılan pazarda virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pazara gelen polis ve zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara üzerine megafonla anons yaparak, kısa sürede alanı boşaltıp, bir günlüğüne hayvan satışını yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ihbarın ardından harekete geçen ekipler tarafından alanın kısa sürede boşaltıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Şanlıurfa´da, virüs bulaşma riski yüksek olan kalabalık alanlara müdahale ediliyor. İl genelinde denetim faaliyetlerine aralıksız devam eden denetim ekipleri, pazar günleri Eyyübiye ilçesi Harrankapı Caddesi'ndeki semt pazarında kurulan güvercin pazarına müdahale etti. Çocuk ve gençlerin pazar günleri büyük ilgi gösterdiği, kafes kuşları, güvercin, ördek, tavuk, tavşan gibi hayvanların alınıp satıldığı pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, fiziki mesafe ve temizlik denetimleri yapan ekipler, yapılan uyarılara rağmen yoğunluk devam edince zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede pazar yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, araçlarla yaptıkları anonslarla pazar yerinin boşaltılmasını sağladı."

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-27 17:58:59



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