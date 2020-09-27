Kuş pazarı, virüs tedbirleri unutulunca boşaltıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuş pazarı, virüs tedbirleri unutulunca boşaltıldı

DHA

Kuş pazarı, virüs tedbirleri unutulunca boşaltıldı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sosyal mesafe ve maske kuralının unutulduğu kuş pazarı, ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. 
Şanlıurfa'da kuş beslemeyi hobi edinenler, hafta sonları Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan semt pazarında bir araya geliyor. Koronavirüse karşı hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı pazarda, tutkunları tarafından cins güvercin pazarlığı yapılarak, satın alınıyor. Canlı tavuk satışı da yapılan pazarda virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pazara gelen polis ve zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara üzerine megafonla anons yaparak, kısa sürede alanı boşaltıp, bir günlüğüne hayvan satışını yasakladı.
Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ihbarın ardından harekete geçen ekipler tarafından alanın kısa sürede boşaltıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Şanlıurfa´da, virüs bulaşma riski yüksek olan kalabalık alanlara müdahale ediliyor. İl genelinde denetim faaliyetlerine aralıksız devam eden denetim ekipleri, pazar günleri Eyyübiye ilçesi Harrankapı Caddesi'ndeki semt pazarında kurulan güvercin pazarına müdahale etti. Çocuk ve gençlerin pazar günleri büyük ilgi gösterdiği, kafes kuşları, güvercin, ördek, tavuk, tavşan gibi hayvanların alınıp satıldığı pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, fiziki mesafe ve temizlik denetimleri yapan ekipler, yapılan uyarılara rağmen yoğunluk devam edince zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede pazar yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, araçlarla yaptıkları anonslarla pazar yerinin boşaltılmasını sağladı."
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-27 17:58:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu Taraflar kan davasını bitirmek için buluşmaya beyaz bayrakla geldi
YEREL HABERLER 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son ...
Haliliye sosyal belediyecilik faaliyetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Haliliye sosyal belediyecilik faaliyetini sürdürüyor
5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler (2)
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler ...
Feci kazada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feci kazada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını ...
Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu Kazada ...
5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler
Şanlıurfa’da 'beyaz altın' hasadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 'beyaz altın' hasadı
Şanlıurfa'da evde çıkan yangın korkuttu, 1 itfaiyeci yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da evde çıkan yangın korkuttu, 1 itfaiyeci ...
Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı Evde çok sayıda mutfak tüpü olması tehlikeye neden oldu
YEREL HABERLER Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike ...
Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar’a getirildi
YEREL HABERLER Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar’a ...
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 3 ...
Birecik´te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Birecik´te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs ...
Şanlıurfa'da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 7 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 7 ...
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi ...
Şanlıurfa'da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 ...
Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan ...
Şanlıurfa'nın ve Eyyubiye'nin kaderi artık değişiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın ve Eyyubiye'nin kaderi artık değişiyor
Haliliye Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
Şanlıurfalılar sabah sporunda buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfalılar sabah sporunda buluştu
Canpolat Şanlıurfa Mimarlar Odası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Canpolat Şanlıurfa Mimarlar Odası’nı ziyaret etti
(Özel) İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: "Yıldız yaşasın"
YEREL HABERLER (Özel) İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin ...
Şanlıurfa’da sosyal mesafeli mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sosyal mesafeli mezuniyet töreni
Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X