Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği ‘Kurtuluş Maratonu’ Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün start vermesiyle başladı.
Eyyübiye Devlet Hastanesi çevre yolu kavşağından başlayan ve Cumhuriyet Tesisleri'nde sona eren Şanlıurfa’da yaşayan 400 vatandaşın katıldığı koşu, renkli ve çekişmeli görüntülere sahne olurken, koşuya katılanlar bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.
18 yaş altı erkeklerde Kurtuluş Koşusu'nun sonunda Halil Tekin birinci, Kerim Turus ikinci, İbrahim Bara ise üçüncü oldu. 18 yaş altı kızlarda ise birinci Nidanur Toprak, ikinci Berfin Mece üçüncü ise Yüsra Canbek oldu.
1934 yaş erkeklerde birinciliği Hüseyin Can kazanırken, ikinci Mehmet Sümbül, üçüncü Vedat Sevcan oldu. Kadınlarda ise birinciliği Zeynep güleli elde ederken, ikinci Sümeyye Başaran, üçünü ise Jin Davod oldu.
3564 yaş erkeklerde Muhsin Ulusoy birinci olurken, ikinci İsmail Kaban, üçüncü İbrahim Kaya oldu. Kadınlarda ise Fatma Erbezirgan birinci, Ayşe Kırmızıelma ikinci, Fatma Zehra Sağır ise üçüncü olarak madalya ve çeşitli ödüller almaya hak kazandılar.
Kurtuluş koşusunun öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Kurtuluş koşusuna katılım sağlayan herkese başarılar dileyerek, herkesi Balıklıgöl'deki etkinliklere davet etti.
10 kilometrelik Kurtuluş Maratonu'nu koşan ve dereceyle bitiren vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini aktararak böylesi anlamlı günde “Şanlı Kurtuluş” için koştuklarından dolayı gurur ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan ve derece elde eden vatandaşlara ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Urfa’nın kurtuluşuna özel 11 farklı branşta düzenlediği etkinliklerde derece elde eden sporcularla birlikte takdim edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ödül töreninde Beyazgül’e sevgi gösterisinde bulunuldu. Beyazgül tören öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik merkezlerinde resim dersi gören öğrencilerin resim sergisini gezdi. Daha sonra Halfeti’de ikamet eden vatandaşlarla masa tenisi oynadı.
Ödül töreninde konuşan Başkan Beyazgül gençlere seslenerek, “Siz şanlı ecdadın torunlarısınız, bu vatan sizlere dedelerinizden, atalarınızdan emanet. Sizler de bu emanete sahip çıkarak hayatın her alanında başarılı birer birey olarak ülkenize ve şanlı şehrinize hizmet edeceksiniz. 11 Nisan Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki sizler daha nice başarılarla Şanlıurfa’nın ve bizlerin göğsünü kabartacaksınız” diye konuştu.
Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise 11 Nisan Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde böylesi etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.
Ödül törenine Başkan Beyazgül’ün yanı sıra Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, ilgili daire başkanları, birim müdürleri, derece elde eden sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa’da trafolar sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafolar sanat eserine dönüşüyor
Şanlıurfaspor : 1 - Çorum FK: 0 Şanlıurfaspor kendi evinde Çorum FK’yi 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor : 1 - Çorum FK: 0 Şanlıurfaspor kendi ...
Şanlıurfaspor-Çorumspor: 1-0
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor-Çorumspor: 1-0
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bu defa nisan kapıdan baktırdı Hava sıcaklığı düşünce Şanlıurfalılar oduncular pazarının yolunu tuttu
YEREL HABERLER Bu defa nisan kapıdan baktırdı Hava sıcaklığı düşünce ...
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı JÖAK'tan helikopterli gösteri
YEREL HABERLER Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov ...
Beyazgül'den Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 101’inci Yıldönümü mesaj
YEREL HABERLER Beyazgül'den Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 101’inci ...
Ekinci, polislerle beraber ağaç dikti
YEREL HABERLER Ekinci, polislerle beraber ağaç dikti
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy: ”Ecdadımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy: ”Ecdadımızın ...
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
YEREL HABERLER Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek ...
Şanlıurfa´da, Solo Türk gösterisi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, Solo Türk gösterisi
Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı Görev başındaki polislere sürpriz
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle ...
SOLOTÜRK’ten Şanlıurfa’da nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER SOLOTÜRK’ten Şanlıurfa’da nefes kesen gösteri
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl ...
Şanlıurfa’da Polis bayramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Polis bayramı
'Şanlı Kurtuluş' için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER 'Şanlı Kurtuluş' için pedal çevirdiler
Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa´da
YEREL HABERLER Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa´da
Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Destansı mücadele 101 yaşında
YEREL HABERLER Destansı mücadele 101 yaşında
Şanlıurfa´da motorize narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da motorize narkotimler uyuşturucu ...
İran’a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İran’a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa’da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri ...