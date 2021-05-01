Şanlıurfa’da tam kapanmayı fırsata çevirdiler

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma kısıtlamasını fırsata çevirerek asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek deforme olan yollarda onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Narlıdere Köprülü Kavşağında asfalt serimine başlandı. Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan büyükşehir belediyesi, Narlıdere Köprülü Kavşağında çalışmalar kapsamında deforme olan yolları, mağduriyete fırsat vermeden sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.