Karaköprü’de temizlik çalışmaları

Karaköprü Belediyesi tam kapanmayla birlikte ilçede yıkama ve dezenfekte çalışması başlatarak pırıl pırıl temiz bir ilçe oluşturmaya çalışıyor

Karaköprü Belediyesi tam kapanma sürecini fırsata çevirerek ilçeyi baştan aşağı yıkayıp dezenfekte ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından tam kapanma nedeniyle boşalan ana arter ve yan yollar ile kaldırımlarda yıkama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Önceki gün Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde dezenfekte çalışması yapılırken yol, kaldırım, çöp konteynırları, otobüs durakları da yıkanarak dezenfekte edildi.

Korona virüs tehlikesinin ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren pandemiyle yoğun bir mücadele içinde olan Karaköprü Belediyesi, dezenfekte ve yıkama çalışmalarıyla da vatandaşlara tertemiz bir ilçe sunmaya çalışıyor.

Tertemiz bir ilçe için ekiplere talimat veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, temizlik işleri personelinin ilçenin her tarafında dezenfekte ve yıkama çalışması yapmasını istedi.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin özellikle tam kapanma sürecinde dezenfektasyon ve yıkama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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