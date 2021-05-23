Park halindeki 2 araç yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki 2 araç yandı

İHA

Park halindeki 2 araç yandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. D.A. isimli şahsa ait park halindeki 2 araçtan biri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki araca da sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araca çok fazla zarar vermesini engelledi. Yangında araçlardan biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise ufak çaplı hasar oluştuğu belirlendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası yaralandı
YEREL HABERLER Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası ...
Genç girişimci Serdar Noorzad: “Pandemi sürecinde Türkiye dışa bağımlı kalmadı”
YEREL HABERLER Genç girişimci Serdar Noorzad: “Pandemi sürecinde ...
Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Kızılay Meydanı Projesi için yıkım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kızılay Meydanı Projesi için yıkım çalışmaları ...
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının ...
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
YEREL HABERLER Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
YEREL HABERLER Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Toz fırtınası mercimek tarlasını vurdu Hasadı yapılan ürünü fırtına uçurdu
YEREL HABERLER Toz fırtınası mercimek tarlasını vurdu Hasadı yapılan ...
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor Ailelerin yaşadığı mahallede ve yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında ...
Vali Erin, silahlı kavgada yaralanları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin, silahlı kavgada yaralanları ziyaret etti
Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ...
Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu
Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ...
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Devam eden silahlı kavgayı sonlandırmak için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı ...
Ceylanpınar'da 'toz bulutu' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da 'toz bulutu' günlük yaşamı olumsuz ...
Suriye’den gelen toz bulutunun etkisi sürüyor
YEREL HABERLER Suriye’den gelen toz bulutunun etkisi sürüyor
Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı Suriye’den toz taşınımı Her yer dakikalar içerisinde kızıla boyandı
YEREL HABERLER Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir ...
Muhtarların sorun ve talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Muhtarların sorun ve talepleri dinlendi
Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ...
Haliliye Belediyesi çölyaklılara desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi çölyaklılara desteğini sürdürüyor
Şanlıurfa’da anız yakanlar cezalandırılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da anız yakanlar cezalandırılacak
Resulayn´da elektrik protestosu
YEREL HABERLER Resulayn´da elektrik protestosu