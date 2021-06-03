Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun Suruç ilçe mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 06 GPH 82 plakalı Hyundai marka minibüs ile 06 VKY 24 plakalı Broadway marka otomobil çarpıştı. Kazada yararlanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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