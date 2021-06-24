Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ŞanlıurfaMardin karayolunun Çamlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. idaresindeki 35 EPS 22 plakalı otomobil, Y.Ö. (38) yönetimindeki 06 FV9751 plakalı otomobille çarpıştı, ardından da Ahmet M.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Y.Ö. ile araçlardaki G.Ö. (37) , Gönül Ö. ile Y.Ç. (46) ve Ö.Ç. (10) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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