HÜRÜ’de birinci ulusal eğitimde yapay zeka konseri

Harran Üniversitesi ev sahipliğinde Millî Eğitim Bakanlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç STEM Derneği iş birliğiyle 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Kongresi başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Kongresi Eş Başkanı Doç. Dr. Ragıp Terzi, Genç Stem Derneği Başkanı Mustafa Taşıyan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal birer açış konuşması yaptılar.

Türkiye'de ve uluslararası platformda yapılan yapay zeka çalışmalarının, eğitimdeki örnek projelerin, öğretim uygulamalarının sonuçlarının akademik ve eğitim camiası ile paylaşılması ve bunun sonucunda da yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla yapılan kongrede, uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılması hedefleniyor. Ayrıca Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK, yerel kalkınma ajansları, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler, yerel projeler ile okullarda gerçekleştirilmiş örnek öğretim uygulamaları kongrede bildiri olarak sunumları gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek kongreye, hem yüz yüze hem de online olarak katılım sağlanıyor. 16 davetli konuşmacının, 126 bildiri sahibinin ve yüz yüze olmak üzere 500 dinleyicinin yer aldığı kongrede, gelişen yapay zekâ ve öğretimsel teknoloji araçları üzerine önemli tartışmalar yapılacak. Kadim Harran Okulu’nun temellerinin atıldığı bu bölgede, kongre kapsamında ayrıca erken yaşta oyun ve oyunlaştırma, masallarla STEM+A, STEM etkinlikleri, eğitimde yapay zekâ uygulamaları, eğitimde drama ve robotik kodlama konularını içeren altı farklı workshop düzenlenecek.

Kongrenin açılış seremonisinin ardından Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesine geçilerek, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin geliştirdiği “Gap Bölgesinde Dijital Tarım” projesi hakkında Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kaya, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr. Mehmet Şenbayram ve Doç. Dr. Abdullah Kahriman, protokol üyelerine, geliştirdikleri proje hakkında bilgiler verdiler.

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