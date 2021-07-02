Havalimanına mobil aşı istasyonu kuruldu

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Şanlıurfa Gap Havalimanına çalışanlar ve yolcular için mobil aşı istasyonu kuruldu.

Şanlıurfa’da korona virüse karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Gap Havalimanında mobil aşılama istasyonu kurdu. İstasyonda hem havalimanı çalışanları hem de yolcular aşılanıyor.

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