Şanlıurfa’da 3 kardeş barajda akıntıya kapıldı Kardeşlerden biri bulundu, ikisi aranıyor

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri boğuldu, 2'sini arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin fark etmesiyle Elif Nur Mece sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif Nur, hastanede hayatını kaybetti. Suda kaybolan Emirhan ve Halenur'u bulmak için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı. Barajda arama çalışmaları devam ediyor.

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