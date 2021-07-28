Eyyübiyeli kadınlardan Başkan Kuş'a teşekkür

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde kurslara katılan kursiyerler hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerindeki kurslara katılan kursiyerler hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, bir yandan yeni projeler hayata geçirirken diğer yandan da mevcut alanlarda kadınlara ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor. İlçenin değişik bölgelerinde açılan Kadın Destek ve Yaşam Merkezleri ile Gençlik Merkezleri kadınların ve gençlerin uğrak yeri oluyor. Kadın Destek merkezlerine gelen kadınlara; el sanatları, biçki dikiş ve nakış, okuma yazma ile kuran kursu eğitimleri verilirken Kitap Otağı ve Gençlik Merkezlerinde ise gençler hem ders çalışıyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Yaz kurs döneminde 285 kadına çeşitli alanlarda kurslar verirlerken, kurslara katılan kadınların çocukları da kreş imkânlarından faydalanıyor. Kurslara katılan kadınlar, merkezlerde sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

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