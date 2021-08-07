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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ,Haliliye ilçe kırsalında yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Şanlıurfa’nın 13 ilçesine eşit hizmet götürmek için çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yolu asfaltlanmayan mahalle bırakmamak için başlattığı asfalt atağını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Beyazgül beraberinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, meclis üyeleri, partililer ve bölge mahalle muhtarlarıyla birlikte Haliliye ilçesi kırsal yollarında tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Haliliye İlçesine bağlı Kayalı, Parmakkapı, Aslanlı, İncirağacı güzergahı ile Dikme, Küçüksenemmağara, Büyüksenemmağara güzergahında yürütülen yaklaşık 15 km sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceleyen Beyazgül ve beraberindekiler ilçelere kazandırılacak diğer yatırım ve hizmetler için de görüş alışverişinde bulundu.

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