Şanlıurfa’da dehşete düşüren kavga kamerada Kavga ettikleri kişilerin araçlarını parçaladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da dehşete düşüren kavga kamerada Kavga ettikleri kişilerin araçlarını parçaladılar

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde eli sopalı onlarca kişi, park halindeki araçlara saldırıp hurdaya çevirdi.

Şanlıurfa’da dehşete düşüren kavga kamerada Kavga ettikleri kişilerin araçlarını parçaladılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde eli sopalı onlarca kişi, park halindeki araçlara saldırıp hurdaya çevirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup, dün Tahir A.’ya ait oto yıkama dükkanında tartıştı. Araya girenler tartışmayı kavgaya dönüşmeden sonlandırdı. Sabah saatlerinde araçlarıyla yeniden oto yıkama dükkanına gelen şahıslar ile Tahir A. arasında kavga çıktı. Olayı duyan Tahir A.’nın yakınları da bölgeye gelince kavga daha da büyüdü.

Araçları parçaladılar
Hırsını alamayan grup, taş ve sopalarla karşı tarafın dükkanının önünde bıraktığı araçlarına saldırdı. Araçlara taş ve sopalarla saldıran şahıslar, saldırıya dakikalarca devam etti. Kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öfkeli kalabalığı dağıtmayı başardı. Kavgada 4 kişi yaralanırken 3 araç ise adeta hurdaya döndü.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini leğende boğan koca, tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini leğende boğan koca, tutuklandı
Alternatif yolu deneyen sürücü kaza yaptı Yolunu değiştiren sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Alternatif yolu deneyen sürücü kaza yaptı Yolunu ...
Şanlıurfa’da 7 çocuk annesi kadın kocası tarafından canice öldürüldü Olayın yaşandığı ev görüntülendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 7 çocuk annesi kadın kocası tarafından ...
Talihsiz gencin feci ölümü kamerada Aniden açılan otomobilin kapısına çarpan motosikletli başka bir otomobilin altında ezilerek öldü
YEREL HABERLER Talihsiz gencin feci ölümü kamerada Aniden açılan ...
Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı Yükselen taban suyu nedeniyle iki mahalleyi su bastı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı Yükselen ...
Birecik´te iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Birecik´te iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da koca dehşeti Ellerini bağladığı eşini leğendeki suda boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da koca dehşeti Ellerini bağladığı eşini ...
7 çocuk annesi eşini ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü
YEREL HABERLER 7 çocuk annesi eşini ellerini bağlayıp su dolu ...
Feci kazada tır şoförü öldü
YEREL HABERLER Feci kazada tır şoförü öldü
Heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı
YEREL HABERLER Heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı
Şanlıurfa´da terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonunda 2 tutuklama
Haliliye Belediyesi kırsalda asfalt atağını devam ettiriyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi kırsalda asfalt atağını devam ...
Şanlıurfa protokolünden Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Şanlıurfa protokolünden Zafer Bayramı mesajı
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama
Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Kafası soba borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kafası soba borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ...
Birecik´te heyelan: 3 yaralı
YEREL HABERLER Birecik´te heyelan: 3 yaralı
Şanlıurfa´da arazi kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da arazi kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa’da heyelan: 3 yaralı Dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da heyelan: 3 yaralı Dağdan kopan kaya ...
Haliliye’de okul bahçeleri eğitim dönemine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de okul bahçeleri eğitim dönemine ...
Bozova’da mezbaha inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Bozova’da mezbaha inşaatı hızla yükseliyor
Eyyübiye Belediyesi ayakkabı fabrikası kuruyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi ayakkabı fabrikası kuruyor
Şanlıurfa'da sıcak hava ve nem bunaltıyor Vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sıcak hava ve nem bunaltıyor Vatandaşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.