En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Ç.'nin kullandığı 14 AAV 172 plakalı otomobil, Şehit Piyade Er Cuma Uçar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.