Şanlıurfa’da terör operasyonunda 2 tutuklama

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Şanlıurfa’da düzenlenen PKK/YPG terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklanırken 2 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan alanlardan illegal yollarla Türkiye’ye geldikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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