Başkan Canpolat'tan pazar mesaisi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, pazar mesaisinde Süleymaniye Mahallesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Süleymaniye Mahallesiyle devam ettirdi. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte saha incelemeleri gerçekleştiren Başkan Canpolat’a, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keskin ve Mahalle Muhtarı Salih Dağ’da eşlik etti. Yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlarla görüşerek istişarelerde bulunan Başkan Canpolat, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için de ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Mehmet Canpolat, saha incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle toplantı yaptı. Toplantıda mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, notlar alan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin çalışmalarını da anlattı. Başkan Canpolat, her an vatandaşın emrinde olduklarının altını çizerek, yaptığı konuşmasında, “Bu pazar gününde zamanınızı bizlere ayırdınız, davetimiz üzere buraya icabet ettiniz. Şuanda buraya toplanmamızın nedeni, iki buçuk yıl çerçevesinde Haliliye Belediyesi olarak neler yaptık, neleri planladık onu anlatmaya geldik. Şu anda hangi aşamadayız ve geleceğe yönelik olarak planlarımızla alakalı sizlerin görüş ve önerilerinizi almak ve ne tip talepleriniz olacak, ne istekleriniz olacak bunları sizlerle karşılıklı olarak görüşüp, konuşup yol almak ve buna göre bir harita belirlemek istiyoruz. İnsanın olduğu, sosyal yaşamın sürdüğü her yerde muhakkak sorunlar, istekler, talepler, eksiklikler sürekli olacaktır. Ama bizde sürekli sahadayız, sürekli sizlerin yanındayız ve sizlerin yanında ve emrinde olamaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman bölgeden elimizi, ayağımızı veya hizmetlerle ilgili olan kısımdan elimizi çekmedik ve çekmeyeceğiz. Bu böyle devam edecek, ihtiyaç olduğu sürece biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bu mahiyette şuan buradayız. Biz sizleri seviyoruz bunu buradan ifade etmek isterim, biz sizlere hizmet etmek için yola çıktık. Allah için bu işi yapıyoruz, sizler için bu işi yapıyoruz, bu şekilde bu devam edecek. Bizde sizlerin her zaman yanınızda olacağız, emrinde olacağız, her zaman geleceğiz. O nedenle bir Süleymaniyeli olmaktan, Süleymaniye Mahallesinin benim ilçemde olmasından, sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade ederim. Burada ilgili arkadaşlarım var, kapılarımız herkese açık, makamımız herkese açık, telefonumuz herkese açık, müdürlerimiz orada sürekli görüşebilirsiniz, gidip gelebilirsiniz, bizler zaten geliyoruz, sahada karşılaşıyoruz“ ifadelerine yer verdi.

Başkan Canpolat, konuşmasının ardından mahalle sakinlerini dinleyip, çözümlere ilişkin hazırda bulunan birim amirlerine talimat verdi.

