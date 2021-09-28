İşlettiği markette öldürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde işlettiği markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Haşim Mustafa Türk (58), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Urfa Caddesi´nde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk, işlettiği markete gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Haşim Mustafa Türk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-28 12:51:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.