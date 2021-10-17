Üzerine pamuk balyası devrilen genç hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Şanlıurfa’da kamyona yüklemeye çalıştığı pamuk balyası üzerine devrilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada çalışan 18 yaşındaki Nizamettin Alkan’ın kamyona yüklemeye çalışırken üzerine pamuk balyası düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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