Fıat havzasındaki atıkları gönüllü gençler topladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ''Biz Değişirsek, İklim Değişmez’’ etkinliği kapsamında bin 200 yüz gönüllü genç, Fırat havzasındaki atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Çevresel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevrenin temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova Belediyesi ile birlikte Fırat Havzasında ‘’Biz Değişirsek, İklim Değişmez’’ etkinliği düzenledi. Çevre temizliği ve atıkların doğaya atılmaması için farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinliğe yaklaşık bin iki yüz gönüllü genç katıldı. Bozova Çatak Fırat havzasında gerçekleşen etkinlikte gençler çevreye atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de beraberinde Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve gönüllü gençlerle birlikte atıkların toplanmasına yardım etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan su altı dalış ekibi de Fırat Nehrine dalarak diplerdeki atıkları çıkardı. “Biz değişirsek İklim Değişmez Pankartı ile su altından çıkan dalgıçlar tüm dünyaya Şanlıurfa’dan “İklim Değişikliği ile mücadele” mesajı verdi.

Toplanan atıklardan geri dönüşüm için uygun olanları 3D yazıcı ile geri dönüşüme kazandırılarak anahtarlık yapıldı. Atıklardan yapılan Göbeklitepe maketi de oldukça beğenildi. Gençler tarafından toplanan çöpler, Fırat Nehri kıyısına dizilerek “Sıfır Atık” yazısı oluşturuldu. Örnek çalışma herkes tarafından takdir edildi.

“Biz değişirsek iklim değişmeyecek”

“Biz Değişirsek İklim Değişmez” programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi sıfır atık ve çevre bilinci konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Beyazgül, “Bugün burada gençlerimizin topladığı her bir atık çevreyi korumuş ve doğayı güzelleştirmiştir. Çevre bizleri ikaz ediyor, bu uyarı İklim değişikliği, kuraklık gibi konularda karşımıza çıkıyor. Çevrenin ikazına kulak vererek bizler değişip iklimin değişmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise “Çevre bilinci oluşturmak, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve sıfır atık kavramının altını daha kalın çizmek amacıyla bu etkinliğin Bozova’da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik, gençlerle hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından son buldu.

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