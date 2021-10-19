Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu.

Kırsal Mehmetçik Mahallesi´nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti. Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-19 16:55:12



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