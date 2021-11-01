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Şanlıurfa'da uyuşturucu ile topyekun mücadele kararı Şanlıurfa’da halk uyuşturucu ile mücadelede birlik kararı aldı Babaya saldırı bardağı taşıran son damla oldu

İHA

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile topyekun mücadele kararı Şanlıurfa’da halk uyuşturucu ile mücadelede birlik kararı aldı Babaya saldırı bardağı taşıran son damla oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir babanın oğlunu uyuşturucu satıcılarının elinden kurtarmak isterken saldırıya uğramasının ardından bir araya gelen vatandaşlar, uyuşturucu ile birlikte mücadele etme kararı aldı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Mehmet G., yaklaşık 2 yıl boyunca 18 yaşındaki oğlu Menderes G.’yi uyuşturucu satıcılarının elinden kurtarmak için mücadele etti. Önceki hafta uyuşturucu satıcıları ile ilgili sosyal medyada canlı yayın yapan Mehmet G., torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan baba, hastanede tedavi altına alındı.
Yaşanan saldırının ardından vatandaşlar, Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi. İlçedeki boş bir inşaatta bir araya gelen vatandaşlar, uyuşturucuya karşı birlikte hareket etme kararı aldı. Toplantıyı organize eden Ahmet Çin isimli vatandaş, toplantının hiçbir siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşu adı altında yapılmadığını, tamamen halk tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu almış başını gidiyor. En son yapılan saldırı bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Bütün anneler çocuklarına sahip çıksın
Toplantıya katılan kadınlar da bütün annelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Bunun geleceğin en büyük sorunu olduğunu söyleyen kadınlar, herkesin artık sadece elini değil bütün bedenlerini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.
Uyuşturucu Temiz Toplum Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Demir de, Ceylanpınar’da madde bağımlılığıyla mücadele programı olduğunu ve uyuşturucu ile mücadelede birliktelik olması gerektiğini söyledi.
Ceylanpınar’da uyuşturucunun başını alıp gittiğini söyleyen Salih Kalemli, “12 yaşında uyuşturucu kullanan çocuklarımız var. Bugün bana, yarın size. Kimse benim çocuğum içmiyor zannetmesin. Bunlar madde içerse yarın annesini, babasını bıçaklar, gasp yapar, hırsızlık yapar” diyerek birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu belirtti.

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