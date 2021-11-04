Uyuşturucu ticaretinden 4'ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuşun otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalanmasının ardından yapılan soruşturmada, ortaklaşa uyuşturucu işi yaptıkları öğrenilen 3 uzman çavuşla birlikte Hilvan’da uyuşturucuyu 200 bin liraya satın alacağı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş H.N. yönetimindeki otomobili durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu H.A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler, Hilvan'ın Söğütlü Mahallesinde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı. Genişletilen soruşturma kapsamında, Uzman Çavuş H.N.'nin, uyuşturucu ticaretini arkadaşı olan 3 uzman çavuş ile birlikte ortaklaşa yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4'ü uzman çavuş 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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