Haliliye'de 6 mahallede yol yapım çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında 6 mahallede yol yapım ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize, bakım onarım çalışmaları ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; Atatürk, Karşıyaka, Şair Nabi mahalleleriyle Çamlıdere Kırsal Mahallesinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen işleri müdürlüğü, asfalt serimi kapsamında Ulubatlı Mahallesinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Yeni yollar halkın hizmetine sunulurken, Ahmet Yesevi Mahallesinde ise kırmızı kot uygulamasına göre yeni yol açma çalışmalarını devam ediyor. Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmasından memnun olduğunu ifade eden Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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