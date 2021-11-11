İki kardeşin öldüğü ahır yeri kavgasında 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki kardeşin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı ahır yapma kavgasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, kardeş olan Ali (26) ve Abit Kaya (35) öldü, 9 kişi de yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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