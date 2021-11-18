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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki Şanlıurfa standında

İHA

Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki Şanlıurfa standında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Başkan Beyazgül ile bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgiler aldı. Özhaseki Balıklıgöl minyatürüne hayran kaldı.
1621 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye’nin dört bir tarafından Belediyelerin katıldığı “Yerel Yönetimler Gençlik Tam Bana Göre Festivali” tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Bilim Teknoloji ve Girişimcilik Ödülü” ile ödüllendirilmesiyle Ankara’da başlayan Şanlıurfa rüzgârı Büyükşehir Belediyesinin standına ziyaretçi akınıyla sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu stantta yapılan çalışmalar, projeler, yöreye özgü sıra geceleri, yöresel ikramların yanı sıra dünyanın en büyük doğal açık hava akvaryumu olan Balıklıgöl’ün minyatürü de bulunuyor. İçerisine balıkların da konulduğu minyatür standı ziyaret edenler tarafından oldukça beğenilirken henüz Şanlıurfa’ya gelememiş ve Balıklıgöl’ü görmemiş ziyaretçiler Ankara’da minyatür Balıklıgöl’deki balıklara yem atma fırsatı da buldu.
Şanlıurfa’ya özgü çiğköfte ikramının da yapıldığı stantta Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu bir süre standa gelen ziyaretçilerle sohbet ederek fotoğraf çektirirken stantta yoğrulan çiğköfte ziyaretçilere ikram edildi.

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