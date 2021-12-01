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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzeti: Tirit

İHA

Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzeti: Tirit

Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden tirit, soğuk kış günlerinde kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.
Türkiye'nin zengin yemek kültürüne sahip Şanlıurfa’da yöresel lezzetler adından söz ettirmeye devam ediyor. Kentte vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan tirit, özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen, "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen tirit yemeği, özellikle sabah namazından sonra servis edilmeye başlanıyor ve öğleden önce ise tükenmiş oluyor. Yaklaşık 12 saat ateşte pişen dana eti, kemik suyu, lavaş ekmek ve tercihe göre yoğurt ile sarımsak ilave edilerek tüketilen bu lezzet, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünüldüğü için ilgi görüyor. Tarihi çarşılar bölgesinde 30 yıldır mesleğini sürdüren usta Bedir Gül, tirit yemeği geleneğinin, çiğköfte yemeği gibi Hz. İbrahim peygamber zamanından kendilerine kaldığını ve bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.

“Hz. İbrahim Peygamber zamanından bize kaldı”
Tirit yemeği geleneğinin Hz. İbrahim Peygamber zamanından kendilerine kaldığını belirten tirit ustalarından Bedir Gül, “Kasaptan tosun eti alıyoruz. Daha sonra aldığımız bu eti yumurta şeklinde doğruyoruz. Doğranan etleri düdüklü tencerede haşlamaya bırakıyoruz. Sabah işyerimizi saat 05.00’te açıp, hazırlanan yemeği müşterilerimize servis ediyoruz. Bakır tepsilerimiz içerişinde ilk önce ekmeğimizi altına döşüyoruz, üzerine de eti serpiyoruz. Son olarak kemik ve et suyunu üzerine dökerek, isteğe göre yoğurtlusarımsaklı olarak da servis edilebiliyoruz. Bu yemek geleneği bize Hz. İbrahim peygamberden kaldı. Hem çiğköfte hem de tirit yemeği geleneği bize kalmıştır. Peygamber efendimiz Hz. İbrahim zamanından bu tirit yemeğine Seyidül Tağam demiştir. Yemeklerin seyidi anlamına gelen bu sözde, seyit büyük, tağam ise yemek anlamında kullanılır ve büyük yemek olarak bilinir. Burada müşterilerimize sunduğumuz bu yemeğin tabağı ise 25 liradır” ifadelerini kullandı.
Sabahın erken saatlerinde tirit ile kahvaltı yaparak güne başlayan esnaf ve vatandaşlar, uzun yıllardan beri kahvaltıda tirit yediklerini söyledi. Vatandaşlar, tirit yemeyenlerin mutlaka denemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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