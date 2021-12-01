Valiler düzensiz göçle mücadele için toplandı Valilikler Koordine toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı

Düzensiz Göçle Mücadele Valilikler 2. Koordine Toplantısı, bölge illerin valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlıklarının katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa, Malatya, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve göç idaresi müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, göçmen sayıları incelendiğinde 2019 yılının kritik bir yıl olduğunu, düzensiz göç sayılarının en üst seviyede 2019 yılında gerçekleştiğini belirterek, düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantılarının da 2019 yılında başladığını hatırlattı. Düzensiz göçle mücadelede, sınır güvenliği ve iller arası koordinasyon önemine değinen Vali Erin, yapılan toplantılarla kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı işlemesinin temin edilerek, düzensiz göçün önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti. Düzensiz göçün, Türkiye başta olmak üzere istikrar artışı içerisinde olan ülkelerde büyük bir sorun olduğunu kaydeden Vali Erin, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ekonomik ve sosyal açıdan istikrarlı bir ülke olması, komşu ülkelerdeki savaş, baskı ve ekonomik sıkıntılardan dolayı cazibe merkezi olma konumunu koruyan durumdadır. Düzensiz göç hem ulusal hem de uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkileyen, kontrol edilmemesi durumunda ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren, kamu düzenini ve asayişi bozan ciddi bir sorundur” dedi.

Düzensiz göçün bir diğer yönünün de, terör ve terör örgütleriyle olan bağlantı olduğuna dikkat çeken Vali Erin, düzensiz göçe aracılık eden ve bu işi organize edenlerin terör örgütleriyle ciddi anlamda bağlantıları olduğunu ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye’ye yönelik düzensiz göçün başında Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler geldiğini ifade eden Vali Erin, bu göç hareketinde Türkiye’de yaşamak isteyenler kadar Avrupa’ya çıkmak isteyenlerin transit hareketlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa’da yaşayan 500 bin kadar Suriyelinin ekonomik ve sosyal hayat, yerel hizmetler, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yürütülmesine olan etkilerini ve alınan tedbirleri değerlendiren Vali Erin, yapılan çalışmalar sonucu yüzbinlerce Suriyelinin il genelinde sorunsuz şekilde misafir edildiğini belirtti.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Keskin’in sunumu ve bölge valilerinin değerlendirmeleri ile devam eden toplantı, sonuç raporunun yazılmasıyla sona erdi. Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye’nin 81 İlinin 12 bölge halinde katıldığı koordinasyon toplantılarında elde edilen veriler ve değerlendirmeler rapor haline getirilerek İçişleri Bakanlığı’na sunularak, düzensiz göçle mücadelede alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

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