Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, SiverekGevendris yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen araç, sürücünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Murat Ç., Yunuş Ç., İsa Ç., Adalet Ç., Rahime Ç., Ali Asaf Ç. ve Dilek K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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