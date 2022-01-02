Beyazgül Ceylanpınar ilçesinde çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar ilçesinde, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Beyazgül beraberinde Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, muhtarlar ve birim müdürleriyle birlikte Ceylanpınar ilçe merkezinde yapımı tamamlanan ve yapım aşamasında olan çalışmaları inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Ceylanpınar’daki bitki üretim serasını inceleyen Beyazgül ve beraberindekiler ardından Ceylanpınar Sanayi Sitesi ve kooperatifini ziyaret ederek, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Beyazgül, esnafın ilgisiyle karşılandı. İlçede park alanı ve sosyal tesis için ayrılan bir alanda, park yapım sözü veren Beyazgül, ihalesinin yapılarak çalışmalara en kısa sürede başlanılması talimatını verdi. Beyazgül’ün park müjdesi ilçe halkını sevindirdi.

Ziyaret ve incelemeler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla sürekli iç içe olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de birinci ağızdan dinleyerek ilgili birim müdürlerini taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde talimatlandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ceylanpınar Gençlik Merkezini de ziyaret eden Beyazgül, gençler tarafından seslendirilen şarkıları dinledi. Beyazgül gençlerin masa tenisi oynama isteğini de geri çevirmedi. Ceylanpınar Belediyesi ve Ceylanpınar AK Parti ilçe teşkilatı ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ceylanpınar ilçesinin önemli bir ilçe olduğunu aktardı. Beyazgül, “Ceylanpınar ilçemizi incelemek suretiyle gezdik. Elbette ki bir takım sıkıntılar olabilir. Ancak biz beraber çalışarak bu sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Gelen talep doğrultusunda Ceylanpınar’da bitki üretim serasının kurulmasına destek vererek Ceylanpınar ilçemizin yeşillenmesi için elimizi taşın altına koyduk. Şuanda Ceylanpınar kendi çiçeğini üretecek seviyeye geldi. Ceylanpınar’ın bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Bakanlık için de dosyalarını hazırlamaları halinde hep birlikte Allah’ın da izniyle Ankara’da çözüme kavuşturacağız. Ceylanpınar’da ilçe merkezi ve kırsal yollarımızı yapıyoruz. Beton yollarımızı yapıyoruz. İlçemize verdiğim park sözü için çalışmalara ise hemen başlayacağız” diye konuştu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı Ceylanpınar’da ağırlamaktan onur duyduk’ diyerek taleplerin çözümü noktasında göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.

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