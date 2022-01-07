Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu korsan muhalefet nasıl olur onu gösteriyor” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Şanlıurfa’da

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları (STK) buluşmasında, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partisinin nasıl olması gerektiğini göstermek yerine, korsan muhalefet nasıl olur onu gösteriyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları (STK) buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korsan muhalefet yaptığını belirten Kurtulmuş, isim vermeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerini de eleştirdi.

Kurtulmuş, “Türkiye’de yapılan birçok olumlu şeyi görmeyin. TOGG’un tanıtımdan, Milli Muharip Uçak Fabrikasının açılışından, Şanlıurfa’da üretilen Turkovac’ın Türkiye’de bütün hastanelere dağıtılmasından, bugün yine KonyaKaraman hızlı tren açılışı yapılacak. Onlarca güzel şeyden bahsediyoruz. Ama bazıları bunların hiç birini göremeyip, Türkiye’nin olumlu gündemlerinin hiç birini görmezden gelerek, üstünü örterek, kendi gündemleriyle vatandaşlarımızı bir karamsarlığın sokmaya çalışıyorlar. Hele hele bütün gündemleri sadece Tayip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş. Maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri, kendi aralarında nasıl bir araya geldikleri, hangi programla hareket ettikleri ve edecekleri, kimi cumhurbaşkanı yapacakları, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara dahi cevap vermeden sadece Türkiye’de olumsuz ve karamsar bir tablo oluşturarak muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Bunların maalesef içerisinde Türkiye’nin ikinci partisi olan, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset yapma tarzıdır. Genel başkanının son dönemlerde ortaya koymuş olduğu tarz ise Türkiye’nin ihtiyacı olan, geniş kitlelerin beklentisi olan tarz asla değildir. Kılıçdaroğlu önce TUİK’e baskına gitti, ardından hızını alamadı, Milli Eğitim Bakanlığına gitti. Şimdi hangi kurum baskınına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri gibi hareket etmek yerine ana muhalefet partisinin nasıl olması gerektiğini göstermek yerine, korsan muhalefet nasıl olur onu gösteriyor. Yapılanlar milletimiz izliyor milletimiz görüyor” dedi.



“Kur’an eğitimini çağ dışı olarak adlandıran bir zihniyet, bu milletin zihniyeti olamaz”

Kurtulmuş açıklamasının devamında, “Tam helalleşme söylemleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşların değerleriyle, inançlarıyla, barışma fikri içerisine girdiklerini zannediyoruz. Tam böyle zannetmeye başladığımız zamanda CHP'nin sahibi olan birileri kalkıyor ve fikirlerini sakladıkları görüşleri dile getiriyor. Bunlardan birisi de özellikle milletimizin büyük kesimlerini rencide eden bir açıklama oldu. CHP’nin sözcülerinden biri, 46 yaş aralığındaki çocuklarımızın Kur'an eğitimlerini okul öncesi dönemde Kur'an eğitimini esas alan son derece talihsiz, son derece yanlış, sakat görüşleri yer almıştır. Bunları defalarca dile getirdik ama bugün yine Şanlıurfa'da dile getirmek istedim. Kur'an eğitimini çağ dışı olarak adlandıran bir zihniyet, bu milletin zihniyeti olamaz. Kur'an eğitimini çağdışı olarak kabul eden bir zihniyet, esas çağdışı bir zihniyettir. Bu millet bu zihniyete prim vermez” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’un Şanlıurfa temasları sürüyor.

STK buluşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de hazır bulundu.

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