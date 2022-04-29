Şanlıurfa’da trambüs heyecanı Bayram öncesinde trambüs test sürüşlerine başlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün "Büyükşehir Büyük Sevda İster" sloganıyla düzenlenen yılsonu lansmanında Şanlıurfa’ya müjde olarak verdiği trambüs seferlerinde test sürüşlerine başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’ya ulaşan trambüs gerekli hazırlıklar yapılarak Şanlıurfa sokaklarında test sürüşlerine çıktı. Caddelerde trambüsü gören vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla o anı kayıt altına aldı. Trafiğin yoğun olduğu anda da belirlenen güzergâhtan geçen trambüsler 24 metreden 18 metreye indirildikten sonra geçişler daha hızlı ve güvenli hale geldi. Toplam hat uzunluğu 7,736 kilometre olan 63 hattında kullanılacak trambüs sessiz, çevreci ve konforlu şekilde ulaşımı sağlayacak. Yakıt olarak dizele kıyasla %70 tasarruf sağlanması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “ Uzun süredir bekleyen trambüs meselesini çözüme kavuşturduk” dedi.

Beyazgül, “ Trambüsler 18 metreye indikten sonra şarj edilerek uzun mesafe kat edebilmesi mümkün olabiliyor. Trambüsü getirdik denemelerini yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çıkmamış olsaydı tedarik zinciri etkilenmezdi. Bir kısım tedarik oradan geliyor. 21 Nisan tarihinde söz vermiştik ancak geriye kalan trambüslerin de Haziran ayına yetiştirilmesi ile ilgili müzakerelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Fazladan bir ücret ödemedik

Trambüs’ün Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını dileyen Beyazgül “Trambüsler alınırken aynı kur üzerinden işlem yaparak 24 metreden 18 metreye düşürdük. Fazladan bir ücret ödemedik. Trambüslerin boylarını kısaltarak dönemediği yerlerden daha rahat dönmelerinin önünü açtık. En kısa sürede Şanlıurfa’da trambüslerimiz caddelerde olacak” ifadelerine yer verdi.

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