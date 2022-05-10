Şanlıurfa´da, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebek, poşete konularak sokağa terk edildi. Bebek sağlık ekibine teslim edilirken, polis, annesini belirlemek için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde sokakta yürüyen bir kişi, poşette ağlayan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polisler, poşetteki erkek bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ve yeni doğduğu belirlenen bebek tedaviye alındı. Polis ekipleri bebeğin bulunduğu sokakta yaptığı incelemede kan izleri buldu. Bebeğin sokakta doğurulduktan sonra bırakılma ihtimali üzerinde durulurken, polis bebeğin annesinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-05-10 00:18:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.