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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de yol genişletme çalışması

İHA

Karaköprü’de yol genişletme çalışması

Karaköprü Belediyesi her geçen yıl büyüyen ve gelişen ilçenin her yerinde yeni yollar açarak yol ağını genişletiyor.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Metin Baydilli'nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yapılaşmanın fazla olduğu ve sürekli yeni yollara ihtiyaç duyulan Seyrantepe, Batıkent ve Güllübağ yeni yollar açılırken, vatandaşların araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmeleri için deforme olmuş yerlerde onarım çalışmaları ve asfalt yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ''2022 yılı itibariyle 252 bin nüfusu devirmiş olan ilçemizde yol ağımızı genişleterek vatandaşlarımızın bu konuda sorun yaşamasını önlemek durumundayız. İhtiyaç olan her mahallemizde fen işleri ekiplerimiz yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi için, ilçemizi modern ve geniş yollarıyla daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve çalışacağız" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

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