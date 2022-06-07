Çarşının ortasında otomobile silahlı saldırı Silahlı saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan şahıs, aynı kişiler tarafından darp edildi.

Olay ilçenin Güllabibey Mahallesi Kanlıkuyu Parkı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.A. idaresindeki 16 AEM 918 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan S.A., araçtan indirilerek aynı kişiler tarafından darp edildi. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken olayda bazı iş yerleri ile araca çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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