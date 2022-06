Kadim uygarlıkların koku kültürü Şanlıurfa´da gün yüzüne çıkacak 

Dünya Güzel Koku Günü Şanlıurfa´da kutlanacak İSTANBUL, (DHA) Dünya Güzel Koku Günü´nün 8. yıl dönümü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koku Kültürü Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi´nin (MEDAM) iş birliği ile kara gülün yetiştiği dünyadaki tek yer olan Şanlıurfa´da kutlanacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Koku Kültürü Derneği´nin yaptığı iş birliği ile akademisyenlerin ve arkeologların de katkı sunduğu 3 yıllık çalışma sonucunda "Koku´nun İzinde Mezopotamya Sergisi" Dünya Güzel Koku Gününde açılıyor. Her yıl 25 Haziran´da kutlanan Dünya Güzel Koku Günü bu yıl 8´inci yıldönümünde yine tüm ihtişamıyla Şanlıurfa da kutlanıyor. Dünya Güzel Koku Günü´nün Türkiye adına UNESCO nezdinde tescillenmesi için çalışmalarını sürdüren Koku Kültürü ve Turizmi Derneği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Müzesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) iş birliğinde Dünya Güzel Koku Günü´nü kutlamak amacıyla Şanlıurfa Müzesinde "Koku´nun İzinde Mezopotamya Sergisi"ni düzenliyor. Sümerler, Hititler, Babiller, Antik Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı´nın günümüze miras bıraktığı koku medeniyetlerini günümüzde yaşatmak için aralarında bilimsel araştırmaların da olduğu çok sayıda çalışmaya imza atan Koku Kültürü ve Turizmi Derneği ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, eski medeniyetlerin koku kültürlerine dair arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkan bulgularını Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi´nde bilim dünyasına ve kamuoyuna sunuyor. PARFÜMÜN TARİHİ SERÜVENİ: KOKU MEDENİYETLERİNİN KÜLTÜRÜ Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Celal Uludağ ile Anadolu topraklarındaki medeniyetlerin koku kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırma fikri ile 3 yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu düzenlenen sergide, Mezopotamya dönemine ait koku şişelerinin replikaları, koku şişelerinin yapım teknikleri, kokuların damıtma usulleri, kokuların katı ve sıvı formlarda hazırlanması ve koku kullanım kültürü gibi parfüm ve koku kültürüne dair birçok unsur yer alacak. Eski uygarlıklar, çiçek, yaprak, ağaç yongaları, kök gibi maddelerin damıtılarak elde edilmesinin yanı sıra hayvansal ve değişik doğal kokular ile tarihe iz bıraktı. Dini törenlerde, kurban ayinlerinde, tanrılara sunulan hediyelerde kokular vazgeçilmez unsurdu. Güzel kokular tanrılara ibadet etmek için de çeşitli törenlerde kullanılıyordu. Kötü ruhlardan korunmak, dileklerin gerçek olması, günahlardan arınmak amacıyla kutsal törenlerde daima güzel kokular kullanılırdı. Parfüm kelimesi, Latince tütmek anlamına gelen "fumare" fiilinden oluşan, "dumanın içinden" "dumanla gelen" anlamına gelen "per fumum" kelimesinden günümüze gelirken; geçirdiği serüvenler kadim medeniyetlerin koku kültürüne ait unsurlardan oluştu. Tütsü ise koku tarihinde ilk parfüm ritüeli olarak kullanılmıştı. Reçine, kokulu otlar ve kabuklar, sakız, aromatik bitkilerin toz yahut katı şekilde ateşe atılarak yakılması sureti ile ortama yayılan has kokulu dumanlarla tütsü, güzel koku kültüründe çok önemli bir yer edinmişti. Tanrılara ve krallara sunulan oldukça değerli, kıymetli olan bu hoş kokulu sıvıların konulduğu koku kapları ise bu ihtişama sessizce şahitlik ederlerdi. Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi de işte bu kadim koku kültürlerine ses vermek üzere ziyaretçilerini bekliyor. BİNLERCE YILLIK FORMÜLLERİ OLUŞTURAN KOKULAR ZİYARETÇİLER TARAFINDAN DENEYİMLENEBİLECEK Arkeolojik kazılarda bulunan tabletlerin çevirileri sonucu ulaşılan binlerce yıllık formülleri oluşturan kokular ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek. Böylece ziyaretçiler, kadim uygarlıkların izlerini taşıyan kokuları deneyerek eski çağlara doğru bir yolculuğa çıkacak. 25 Haziran 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Türkiye´nin üzerinde bulunduğu topraklarda yeşermiş koku medeniyetlerinin modern çağda özellikle parfüm ve kozmetik sektöründe yaşayan izlerini gösteren bir deneyime dönüşecek. Sergide koleksiyoner Nihat Özdal´a ait koku objeleri de yer alacak. Sergi açılışı ve protokol konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Cenker Atilla ve Bihter Türkan Ergül´ün kadim koku kültürleri hakkında sunumlarının yer aldığı oldukça bilgilendirici bir program yer alacak. Koku Kültürü ve Turizm Derneği ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) iş birliğinde gerçekleştirilen Kokunun İzinde: Mezopotamya sergisi önümüzdeki aylarda farklı bölgelerde devam ediyor olacak. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2022-06-23 09:55:59



