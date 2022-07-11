Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Mustafa Şahin (47), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şahin, inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şahin´in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Şahin´in cansız bedeni adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-11 16:12:04



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