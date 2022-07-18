Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa’ya üç madalya

Eyyübiye Belediyespor Kulübü sporcuları, 1517 Temmuz 2022 tarihlerinde Giresun’da düzenlenen İllerarası 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı Turnuvasından üç birincilik, iki üçüncülük kazanarak döndü.

Gençlik ve Spor İl Bakanlığı nezaretinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı münasebetiyle Giresun’da düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası’na, 20 ilden 500 sporcu katıldı. Eyyübiye Belediyespor Kulübü’nden turnuvaya katılan Savaş Öğüş 57 kilogramda Ahmet Taş 52 kilogramda ve Mahmut Hergil 55 kilogramda birincilik, Selahattin Sürmeli 55 kilogramda ve Misbah İsmail 55 kilogramda ise üçüncülük dereceleri elde ettiler. Başarılı sporcuları sosyal medya hesabından tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’yı ve Eyyübiye’yi gururlandıran sporcu gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Giresun’da düzenlenen illerarası karate turnuvasında dereceye giren sporcular, bölge seçmelerinin ardından Türkiye ve dünya şampiyonalarına katılacaklar.

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