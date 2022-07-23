Birecik Sahil Kültür Yolunda çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesinde yapım çalışmaları süren sahil kültür yolunda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fırat’ın incisi Birecik ilçesinde daha önceden heyelan yaşanan sahil yolunda incelemelerde bulundu. Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyerek Birecik’e yatırımların devam ettiğini aktardı. Teknik ekibiyle birlikte Birecik ilçesine giden Beyazgül, burada önceden heyelan olayının meydana geldiği Birecik Sahil Yolu’nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyazgül’e incelemeleri sırasında Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Kaymakamı Kadir Duman da eşlik etti.

Burada bir değerlendirmede bulunan Beyazgül, Ankara’da Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte Birecik Sahil Kültür Yolu ile ilgili girişimlerinin sonuç verdiğini ve bu yol için ödenek ayrılmasını sağladıklarını belirtti.

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